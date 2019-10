IS ernennt neuen "Kalif" nach Al-Bagdadis Tod

Die IS-Terrormiliz hat den Tod ihres Anführer Abu Bakr Al-Bagdadi offiziell bestätigt.

Die Terrororganisation "Islamische Staat" (IS) hat nun auch offiziell den Tod ihres Anführers Abu Bakr Al-Bagdadi bestätigt. Gleichzeitig hat die Terrormiliz bekanntgegeben, dass ein gewisser Abu Ibrahim Al-Hashimi Al-Qurayshi der neue "Kalif" des IS sei.Damit dürfte der Tod Al-Bagdadis nun endgültig als gesichert gelten. Der IS-"Kalif" war in den vergangenen Jahren bereits mehrmals für tot erklärt worden. Damals war sein vermeintliches Ableben aber nie vom IS selbst bestätigt worden.In der kurzen Mitteilung des IS wurde auch der Tod des IS-Sprechers Abu Hassan al-Muhajir bestätigt. Er war kurz nach Al-Bagdadi ebenfalls getötet worden. Er sei aus Saudi-Arabien gewesen, teilte der IS mit.Das US-Verteidigungsministerium hat unterdessen Videos vom Einsatz veröffentlicht , bei dem Al-Bagdadi getötet wurde.