Ist dein Partner viel älter oder jünger als du?

Wie lieben unsere Leser? Wir suchen Paare mit großem Altersunterschied, die über ihre Erfahrungen erzählen.

Seit Jahrzehnten fallen gesellschaftliche und sexuelle Tabus, die westliche Welt wird immer offener. Trotzdem sehen sich Angehörige von Randgruppen, Mitglieder der LGBTQ-Community oder Menschen in ungewöhnlichen Beziehungs-Konstellationen immer noch mit Vorurteilen konfrontiert. Das gilt auch für Liebende, die trotz eines großen Altersunterschiedes zueinander gefunden haben.Wir wollen an dieser Stelle ganz offen sprechen und starten einen Aufruf: Trennen dich und deine(n) Partner(in) viele Jahre? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Sprechen wir d'rüber, gerne auch anonym. Schreib uns einfach eine Nachricht an community@heute.at und erzähle deine Geschichte! (cty)