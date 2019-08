Ist P. Diddy jetzt mit der Ex seines Sohnes zusammen?

Der 49-Jährige wurde bei Turteln mit Lori Harvey (22) gesichtet, die bis Februar mit Diddys Sohn Justin Combs (25) liiert war.

Unter dem Sprichwort "Wie der Vater, so der Sohn" versteht man für gewöhnlich etwas anderes: Sean Combs aka P. Diddy scheint sich die Ex-Freundin seines Sprosses angelacht zu haben. Laut "Gala" verbringen die beiden derzeit einen romantischen Urlaub in Italien. Diddy flüstert seiner Begleiterin Botschaften ins Ohr und hat den Arm um sie gelegt. Sieht aus, als hätte der Hip-Hop-Star eine neue Freundin.Erst im November 2018 war Diddys langjährige Partnerin Kim Porter im Alter von nur 47 Jahren an einer Lungenentzündung gestorben. Zu diesem Zeitpunkt war Lori Harvey noch mit seinem Sohn Sean Combs zusammen. Drei Monate später trennte sich das Paar.Lori Harvey ist die Stieftochter des Talk-Masters Steve Harvey (62) und verdient ihr Geld als Model und Influencerin. Auf ihrem Instagram-Account hat die 22-Jährige über 1,2 Millionen Abonnenten.(lfd)