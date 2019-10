Italien schießt sich zur EM! Spanien patzt in Norwegen

Italien jubelt! Am Samstag hat sich die Squadra Azzurra - allerdings neuerdings in Dunkelgrün - mit einem 2:0 gegen Griechenland vorzeitig das EM-Ticket gesichert. Auch Spanien ist auf dem besten Weg dorthin, der Furia Roja fehlt nur noch ein Punkt.

Im Stadio Olimpico in Rom hat sich Italien mit einem 1:0 das EM-Ticket gesichert. Ein Elfer von Chelsea-Regisseur Jorginho (63.) und ein Treffer von Juve-Flügelspieler Federico Bernardeschi (78.) brachten die Italiener zur Europameisterschaft. Dahinter wird's spannend: Finnland (12 Punkte), Armenien - das nur 1:1 in Liechtenstein spielte (10 Punkte) und Bosnien (10 Punkte) machen sich den zweiten Gruppenplatz aus.Spanien führte bis zur 94. Minute mit 1:0 in Norwegen (Saul Niguez, 47.), damit hätten die Iberer nur noch einen Punkt für die fixe Qualifikation gebraucht. Der Elfer von Joshua King brachte aber den Skandinaviern ein umjubeltes 1:1.Die EM ist Spanien mit 19 Punkten wohl trotzdem nicht zu nehmen, dahinter wird es aber spannend. Schweden - mit einem 4:0 auf Malta - hält aktuell das zweite Ticket (14 Punkte), aber auch Rumänien (13) und eben Norwegen (10) haben noch Chancen.Alle Spiele, Torschützen, Tabellen und Live-Ticker zum Nachlesen gibt's hier im Datencenter!