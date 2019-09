Jaguar-Oldtimer landet im Graben – 100.000 Euro Schaden

Der Sportflitzer rutschte von der regennassen Fahrbahn eines Autobahnzubringers und knallte in den Straßengraben. Der Schaden ist enorm.

Bei diesen Aufnahmen blutet wohl jedem Liebhaber alter Sportflitzer das Herz. Am Samstagvormittag ist ein Jaguar-Oldtimer an einer Auffahrt zur A66 im osthessischen Landkreis Fulda (Deutschland) von der regennassen Fahrbahn gerutscht und im Straßengraben gelandet.Offenbar dürfte das Heck während der Fahrt in der langgezogenen Linkskurve ausgebrochen sein, wie " Osthessen-News " berichtet.Der 62-jährige Lenker hatte Glück im Unglück, er überstand den spektakulären Crash mit leichten Verletzungen. Sein Schmuckstück, ein Jaguar E-Type mit Baujahr zwischen 1961 und 1974 wurde dabei allerdings schwerst beschädigt.Fotos von der Unglücksstelle zeigen, dass sich die gesamte Motorhaube abgerissen wurde. Sie lag im Gras rund einen Meter vor dem Wagen.Der Oldtimer musste schließlich abgeschleppt werden. Nach Angaben deutscher Medien dürfte sich der Schaden an dem ikonischen Flitzer auf 80.000 bis 100.000 Euro belaufen.