So heißt der neue James-Bond-Film mit Daniel Craig

Nun ist die Katze aus dem Sack! Am Dienstag wurde der Titel für den kommenden 25. James-Bond-Film verraten. Der Streifen trägt den Namen "No Time To Die".

Bisher hatte der 25. James-Bond-Film den Arbeitstitel "Bond 25", am Dienstag wurde nun der offizielle Titel verraten!Das neue Agentenabenteuer mit Hauptdarsteller Daniel Craig heißt "No Time To Die" ("Keine Zeit zu sterben"). Das gab die Produktionsfirma des Films auf der offiziellen 007-Webseite und in den sozialen Medien bekannt.Der Film feiert am 3. April 2020 in Großbritannien Premiere, drei Tage später wird er in den USA zu sehen sein.Neben Daniel Craig, für den es bereits sein fünfter Auftritt als James Bond ist, werden auch Oscar-Gewinner Rami Malek, Lashana Lynch und Bond-Rückkehrerin Lea Seydoux ("Spectre") vor der Kamera stehen.Der US-Amerikaner Cary Joji Fukunaga führt Regie. Die Dreharbeiten für "No Time To Die" laufen bereits seit einigen Monaten.Das fünfte Abenteuer von Daniel Craig als "007" soll sein letztes sein. Danach will der 51-Jährige den Agenten-Smoking an den Nagel hängen. (wil)