Vor 17 ' Jeder achte Österreicher unzufrieden mit Wohnung

Jeder achte Österreicher ist unzufrieden mit der eigenen Wohnung (Symbolbild). Bild: Kein Anbieter/iStock

Laut einer Umfrage fühlt sich jeder achte Österreicher nicht ganz wohl in den eigenen vier Wänden und möchte ausziehen.

Nach Hause kommen und sich wohlfühlen, das ist für viele Österreicher eine Wunschvorstellung. Wie eine aktuelle Umfrage von "immowelt.at" zeigt, ist jeder achte Österreicher (13 Prozent) unzufrieden mit der eigenen Wohnung.



Jeder Zehnte hat schon eine neue Bleibe in Aussicht, etwa drei Prozent suchen zwar intensiv nach einer neuen Wohnung, finden aber nichts Passendes in ihrer Preislage.



Bei den Mietern sind etwa 62 Prozent unzufrieden, bei den Eigentümern nur 41 Prozent. Der häufigste Grund dafür sind meist die Nebenkosten.



Die Abgaben für Heizung, Wasser und sonstige Gebühren gelten als Störfaktor Nummer eins. Jeder dritte Mieter (34 Prozent) und jeder fünfte Eigentümer (21 Prozent) schätzt seine Nebenkosten als zu hoch ein. Als weitere Kritikpunkte wurde Miete, Ausstattung und Nachbarschaft angegeben.



Die Ergebnisse der Studie im Überblick:



Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer aktuellen Wohnung?



- (Sehr) Zufrieden, ich möchte nichts ändern: 51 Prozent



- Ein paar Dinge stören, aber insgesamt bin ich zufrieden: 36 Prozent



- Einige Dinge stören mich, mittelfristig werde ich sicherlich



umziehen: 8 Prozent



- Ich will raus, finde aber nichts Besseres in meiner Preislage: 3



Prozent



- Ich will raus und habe schon eine neue Wohnung in Aussicht: 2



Prozent



Wie zufrieden sind Sie mit folgenden Aspekten Ihrer Wohnung?



Mieter / (eher) unzufrieden mit



- Höhe der Nebenkosten: 34 Prozent



- Höhe der Miete: 31 Prozent Ausstattung (Fliesen, Böden, etc.): 29



Prozent



- Energetischer Standard: 27 Prozent



- Wohnungsgröße: 22 Prozent



- Umfeld: 16 Prozent



- Lage (z. B. innerstädtisch, ruhig, verkehrsgünstig, etc.): 12



Prozent



Eigentümer / (eher) unzufrieden mit



- Höhe der Nebenkosten: 21 Prozent



- Ausstattung (Fliesen, Böden, etc.): 15 Prozent



- Energetischer Standard: 15 Prozent



- Umfeld: 11 Prozent Wohnungsgröße: 8 Prozent



- Lage (z. B. innerstädtisch, ruhig, verkehrsgünstig, etc.): 8



Prozent



(red)