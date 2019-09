Jetzt schießt Strache gegen Nachfolger Hofer

Die Schuld am Wahl-Fiasko der FPÖ sieht der ehemalige Parteichef Strache bei allen anderen, aber sicher nicht bei sich selbst.

Wie berichtet, attackieren FPÖ-Wähler nach der Wahl-Klatsche am Sonntag den ehemaligen Parteiobmann heftig auf Facebook. "Strache Du schwachkopf das hast Du zu verantworten..." oder "Ich bin blau....nur komm nie mehr in die Politik zurück..." ist da zu lesen Der Ex-FPÖ-Chef will das nicht auf sich sitzen lassen und ortet die Gründe für den Absturz überall, nur nicht bei sich. Es gebe gar keine Spesenaffäre kommentierte er in der Nacht.Jener Bodyguard, der über die mutmaßlich privaten Spesenabrechnungen Straches ausgepackt haben soll, sei von der "kriminellen Ibiza-Tätergruppe" eingeschleust worden. Der Mann war zuletzt FPÖ-Bezirksrat in Wien. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.Auch die neue Parteiführung um Norbert Hofer kommt bei Strache nicht gut weg: "Wer sich so an die ÖVP anbiedert und den konsequenten bisherigen Weg einer sozialen Heimatpartei verlässt, darf sich nicht wundern, wenn viele gleich ÖVP wählen oder verunsichert werden."Damit spielt der Ex-Obmann auf die Werbespots und Aussagen Hofers an, in denen er unmissverständlich klar machte, wieder mit der Volkspartei koalieren zu wollen.In dieser Woche will die FPÖ über das Schicksal des gestürzten Parteichefs beraten. Es steht ein Ausschluss im Raum, sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten.