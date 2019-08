Jetzt spricht Ex-Freund der vermissten Julia W.

Seit einem Monat fehlt von der Salzburgerin Julia W. jede Spur. Sie verschwand von einem Campinggelände in Portugal.

Schon seit Ende Juni wird die 28-jährige Salzburgerin Julia W. vermisst. Die Grafikerin wurde das letzte Mal am 28. Juni nahe der Ortschaft Pedralva an der Algarve (Portugal) gesehen. Der Ort liegt nur etwas mehr als zehn Kilometer von der Ortschaft Luz entfernt, wo am 3. Mai 2007 die kleine Maddie McCann verschwand.Die Frau war alleine per Autostopp unterwegs. Ihr belgischer Reisebekannter und Ex-Freund Tybo G. (31) sowie Freunde verteilten Flugblätter und Plakate.Tybo G., der auch die Vermisstenmeldung machte, kritisiert nun gegenüber algarve-entdecker.com das Vorgehen der Polizei: "Als ich dann fragte, was ich tun könne, lächelten sie und sagten, alles, was ich tun könne, sei warten…" Laut Julias Ex-Freund befinden sich die Eltern der Vermissten nun in Portugal.Wie Tybo G. erzählt, soll Julia zwei Wochen vor ihrem Verschwinden einen Unfall mit ihrem Camper-Van gehabt haben, er war danach nicht mehr fahrtauglich. Der Belgier nahm seine Ex-Freundin auf und mutmaßt nun, dass sie sich schuldig gefühlt haben könnte: "Irgendwie muss sie wohl gemeint haben, dass es ihrem Leben besser täte, wenn sie einfach verschwinden würde."Gegen die Theorie eines freiwilligen "Verschwindens" spricht allerdings der Fakt, dass Julia ihren Computer, Handy, Pass, Bankomatkarte und Rucksack mit Bekleidungsstücken zurückließ."Die Botschaft setzt seit ihrer Verständigung am 30.6. alles daran, um im Rahmen ihrer Möglichkeiten zwischen den Behörden sowie den Eltern und sonstigen Beteiligten zu vermitteln", hieß es seitens der österreichischen Botschaft gegenüber algarve-entdecker.com. Neben der Betreuung der Eltern habe die Suche nach Julia "aufgrund der erschwerenden Faktoren ihres Verschwindens" absolute Priorität für die Botschaft.(red)