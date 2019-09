Kletterin (23) stürzt am Großen Priel 200 Meter ab

Drama am Großen Priel. Eine Kletterin (23) aus der Tschechei stürzte rund 200 Meter ab, verletzte sich schwer. Mit dem Hubschrauber ging es dann ins Spital nach Wels.

Kletterin dürfte Karabiner nicht eingehängt haben

Ein 25-Jähriger Alpinist aus der Tschechei war am Mittwoch zusammen mit seiner Lebensgefährtin (23) auf dem Priel-Klettersteig in Hinterstoder (Bez. Kirchdorf) unterwegs. Als er sich während des Aufstiegs einmal umdrehte, war die junge Frau plötzlich verschwunden.Sie war nur wenige Augenblicke davor rund 200 Meter abgestürzt. Dabei stürzte sie über Schrofengelände, Felsen und anschließend über eine Schotterrinne. Sie überlebte den Absturz, wurde aber schwer verletzt.Die beiden Bergsteiger waren in den frühen Morgenstunden vom Prielschutzhaus aufgebrochen. Das Unglück geschah am Ende des ersten Abschnitts. Die Frau verlor den Halt und stürzte in die Tiefe.Sie dürfte ersten Informationen zufolge in dem leichteren Gelände darauf verzichtet haben, die Karabiner ihres Klettersteig-Sets in das Stahlseil einzuhängen."Es grenzt an ein Wunder, dass die Frau diesen Absturz überlebt hat", so Martin Hackl, von der Bergrettung Hinterstoder, im Gespräch mitIhr Partner kletterte anschließend zu der Schwerverletzten ab und leistete Erste Hilfe. Anschließend rückten fünf Bergretter sowie ein Alpinpolizist aus. Per Tau wurde die Bergsteigerin gerettet und mit dem Rettungshubschrauber ins Spital nach Wels geflogen.(rep)