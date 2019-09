Juve ehrt Schwarzenegger mit eigenem Fußballtrikot

Am Montagabend wurde in Mailand nicht nur Lionel Messi als Weltfußballer des Jahres ausgezeichnet. Juventus Turin ehrte auch Arnold Schwarzenegger.

Denn die "Steirische Eiche" war anlässlich des Filmfestivals AN Experience With nach Mailand zur Veröffentlichung seines neuen Films "Terminator: Dark Destiny" gereist.Diese Gelegenheit nützte die "Alte Dame", um den gebürtigen Steirer mit einem Teamtrikot auszuzeichnen. Auf dem Juve-Heimtrikot prangte Schwarzeneggers Name, dazu die Rückennummer "101". Auf dem Trikot hatten die Stars rund um Cristiano Ronaldo unterschrieben.Die etwas ungewöhnliche Rückennummer ist kein Zufall: Das Modell 101 ist eine bei Terminatoren gebräuchliche Bezeichnung.Juve machte die Trikotübergabe selbst in sozialen Netzwerken öffentlich, postete stolz "Hasta La Vista."