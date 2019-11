Kaninchen im Garten eines Gemeindebaus "entsorgt"

Die beiden Kaninchen-Damen "Anna" und "Elsa" wurden in einem Pappkarton ausgesetzt. Sie warten nun im Wiener Tierschutzverein auf neues Plätzchen.

Erneut finden zwei ungewollte Haustiere im Wiener Tierschutzverein (WTV) ein hoffentlich nur vorübergehendes Zuhause. Zwei Widderkaninchen wurden vor Kurzem in Penzing entdeckt, nachdem sie von Unbekannten in einen Karton gesteckt und im Gebüsch eines Gemeindebaus abgestellt worden waren.Nicht nur menschlich eine herzlose Grausamkeit, klagt der WTV. Denn auch in Ballungsräumen würden sich Fressfeinde aus dem Wildtierreich – etwa Füchse – tummeln, die den Kaninchen gefährlich hätten werden können.Dem Hund einer Passantin ist es zu verdanken, dass die Kaninchen gefunden wurden. Der Vierbeiner spürte während des Spaziergangs die Tiere in dem Gebüsch auf. Ein Kaninchen hatte sich bereits aus dem Karton befreit. Die Frau handelte sogleich und brachte die Tiere in den WTV nach Vösendorf.Eine tierärztliche Untersuchung brachte Erleichterung: Die zwei Weibchen, die auf die Namen Anna und Elsa getauft wurden, sind pumperlgsund. Sie sind nun im Kleintierhaus des WTV untergebracht, wo sie liebevoll betreut werden und auf neue Menschen warten.Bei Widderkaninchen handelt es sich um eine Gruppe von Kaninchenrassen unterschiedlicher Größe. Allen gemein sind die seitlich am Kopf herabhängenden Schlappohren. Ihren Namen verdanken diese Tiere ihrer markanten Kopfform, die im Profil jener des männlichen Schafes ähnelt.