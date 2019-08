Kaninchen oder Rabe – Das Social-Media-Hype-Rätsel

Soziale Medien haben ein neues optisches Rätsel, das sich derzeit viral verbreitet. Auf einem Video wird ein flauschiges schwarzes Tier gestreichelt, aber ist das ein Kaninchen oder ein Rabe?

Immer wieder rätseln Social-Media-Nutzer kollektiv über dies und das, von simpel und offensichtlich bis knifflig und unlösbar. Ganz in die Tradition des polarisierenden Twitter-Streits um "Das Kleid" (war es weiß und gold oder blau und schwarz?) stellt sich ein kurzes Video mit einem flauschigen Tier, das gestreichelt wird. Die Frage hier aber: Ist das ein Kaninchen oder ein Rabe?Angestoßen wurde die nicht ganz ernst gemeinte Frage von Dan Quintana, einem Wissenschafter der Universität in Oslo. Er teilte das Video (das er) mit der Beschreibung: "Kaninchen lieben es, an der Nase gestreichelt zu werden."Um die Frage aufzulösen: Zu sehen ist eigentlich ein Rabe. Er habe bewusst die Kaninchen-Assoziation geweckt, erklärt Quintana in einem Blogposting. Da er sich selbst mit Psychologie beschäftige, kenne er natürlich die berühmte optische Illusion von Kaninchen und Ente von 1892 Und wer ist dieser Rabe, der die Kopfmassage so sehr genießt? Der Vogel hört auf den Namen "Mischief", ist 18 Jahre alt und lebt in einem Vogelschutzpark im US-Bundesstaat Missouri. Das Streichelvideo hatte eine der dortigen Tierbetreuerinnen vor zwei Jahren auf Instagram gepostet. "Mischief" lebt immer noch dort und sieht die Diskussion darum, ob er ein Kaninchen ist, eher skeptisch, wie auf Instagram zu lesen ist.Trotzdem ist "Mischief" ein höflicher und freundlicher Vogel. Der kluge Rabe liebt es, Menschen nachzuplappern, wie er in diesem Video mit einem süßen "Hi" unter Beweis stellt:(hos)