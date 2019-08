Vor 1 ' Keil löste sich: Kletterer (21) stürzt 50 Meter ab, tot

Der 21-Jährige war mit seiner Begleitung im Bergmassiv der Kanisfluh unterwegs. Bild: Kein Anbieter/picturedesk.com/APA (Symbolbild)

Ein 21-jähriger Deutscher ist am Mittwoch beim Bergsteigen im Bregenzerwald tödlich verunglückt. Der junge Mann stürzte vor den Augen seiner Begleiterin ab.

Gemeinsam mit einer 20-jährigen Begleiterin aus Dieburg stieg der 21-Jährige aus Oberndorf am Neckar gegen 10.00 Uhr in die Ostwand der Kanisfluh in Au ein.



Der junge Mann ging die Tour im Vorstieg. Als Vorsteiger musste er dabei den Routenverlauf sowie die vereinzelt vorhandenen Haken finden und mit mobilen Sicherungsmitteln selbst platzieren.



Weil die Kletterer keine Haken mehr finden konnten und es bereits schon spät geworden war (nach 17.00 Uhr), entschlossen sie sich zum Abstieg.



Begleiterin alarmierte Rettungskräfte



Laut Polizei platzierte der 21-Jährige einen Klemmkeil und sicherte sich an diesem selbst. Als er sich an dem von ihm platzierten Klemmkeil zum Standplatz seiner Begleiterin abseilen wollte, löste sich der Klemmkeil und der Kletterer stürzte circa 50 Meter ab.



Die 20-jährige Deutsche verständigte daraufhin sofort die Rettungskräfte. Doch die Helfer konnten nach ihrem Eintreffen nur mehr den Tod des Bergsteigers feststellen.



Seine Begleiterin, die nach dem Absturz des Kletterers kein Seil mehr zum Abseilen zur Verfügung hatte, konnte unverletzt durch den Hubschrauber geborgen werden. Der Leichnam des 21-Jährigen wurde mittels Tau ins Tal gebracht. (wil)