Nach Treppensturz k.o.: Großvater rettet Enkel

Dienstagnachmittag stürzt ein 20-Jähriger über die Kellerstiege seines Wohnhauses und bleibt liegen. Der Großvater findet den Bewusstlosen.

Gesundheitliche Beeiträchtigung

Am Dienstagnachmittag gegen 16:30 Uhr stürzte ein 20-jähriger Mann aus der Gemeinde Reichenau (Bezirk Feldkirchen) in einem Wohnhaus über die Kellerstiege und blieb bewusstlos am Boden liegen. Kurze Zeit später wurde er von seinem Großvater gefunden. Dieser reagierte schnell und verständigte die Rettungskräfte.Der Jugendliche dürfte aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung über die Stiege gestürzt sein. Er hat dabei Verletzungen unbestimmten Grades erlitten.Er wurde nach der Erstversorgung durch die Johanniter-Unfallhilfe vom Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Villach geflogen.