Karten für das Michael Jackson Musical BEAT IT! zu gewinnen

"Heute" verlost 10 x 2 Karten für das "BEAT IT! Das Musical über den King of Pop" am Samstag, den 11. April, in der Wiener Stadthalle.

BEAT IT! – Das Musical über den King of Pop!Samstag, 11. April 2020, ab 20 UhrWiener Stadthalle, Halle FDie zweieinhalbstündige Hommage "BEAT IT!" zeigt in spektakulären Bildern Michael Jacksons erste Schritte im Musikbusiness mit den "Jackson 5", seine unvergleichliche Solokarriere, aber auch seine persönlichen Veränderungen.Die aufwändige Bühnenshow präsentiert dabei 25 der größten JacksonHits live – wie "ABC", "Billie Jean", "Dirty Diana", "Thriller", "Man In The Mirror" und natürlich "Beat It" – in einzigartigen Choreografien nahe am Original.