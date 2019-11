Karten für Musikalischen Adventkalender zu gewinnen

"Heute.at" verlost 3 x 2 Karten für den Musikalischen Adventkalender 2019 am Freitag, 06. Dezember im "TAG - Theater in der Gumpendorferstraße", Wien-Mariahilf.

Musikalischer Adventkalender 2019Freitag, 06. Dezember 2019, 19:30 UhrTAG - Theater in der Gumpendorferstraße, Gumpendorferstraße 67, 1060 WienSabine Hasicka, Sascha Lackner, Martin Reiter, Aliosha BizBereits zum 11. Mal geht heuer in in der Vorweihnachtszeit wieder DER MUSIKALISCHE ADVENTKALENDER über diverse Bühnen und "Nicht-Bühnen" in allen 23. Wiener Bezirken! Beginnend mit einem Konzert am 01. Dezember im 1. Bezirk spannt sich der Bogen bis zum 23. Dezember im 23. Bezirk.Freue dich auf vorweihnachtliche Konzertabende ohne Kitsch mit: Trio Lepschi, Tschuschenkapelle, Gottfried Gfrerer, Meena Cryle, Marie Spaemann, Jelena Poprzan, Nino aus Wien u.v.a.Das bewegte, geklopfte, gehämmerte oder geschleifte Eintauchen in die betörend schönen Tunes dieses Programms ist das künstlerische Geschäft der renommierten Stepptänzerin Sabine Hasicka. Hochkarätige musikalische Weggefährten liefern die kompositorischen und instrumentalen Impulse, Aug' und Ohr freuen sich um die Wette!Eine bunt glitzernde, sexy und enthusiastische Powertruppe, gegründet 2014. Hochzeiten oder Scheidungen – der Schmusechor singt dazu! Das Repertoire umfasst Songs von Feist, Robyn, James Blake, Alt-J und David Bowie, bis hin zu den Comedian Harmonists und japanischen Anime-Melodien. Schmusen garantiert - versprochen!