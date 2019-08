Katie Price fakt Überfall, um ihren Hund zu testen

Busenwunder Katie Price will sicher gehen, dass ihr Hund im Ernstfall sie und ihre Familie beschützt.

Katie Price bangt seit einem Überfall im April 2018 um ihr Leben. Das ehemalige Model und ihre Kinder waren damals mit ihrer Filmcrew in Südafrika unterwegs, als sie plötzlich von drei maskierten Männern im Auto überfallen wurden. "Wir haben Glück noch am Leben zu sein", erzählte das Model gegenüber "The Sun".Da Price noch immer Angst hat, überfallen zu werden, legte sie sich Anfang des Jahres einen deutschen Schäferhund zu. Um sicherzustellen, dass er im Ernstfall sie und ihre Familie auch wirklich beschützt, täuschte sie nun einen Überfall vor.Die Organisation "World Protection Dogs" teilte auf Instagram ein Video. Zu sehen ist Price, die in ihrem Garten sitzt und auf ihr Handy tippt, während ihre Tochter Princess (12) mit Hund Blade spielt. Zwei maskierte Männer nähern sich einstweilen Price von hinten. Plötzlich packt einer die 41-Jährige am Hals."Hilfe, Hilfe", ruft das ehemalige Model. Nur wenige Sekunden später kommt Hund Blade zugelaufen und greift die beiden Männer an. Bravo Blade!(lm)