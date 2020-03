Kaufhaus in Nöten: Benko braucht dringend Geld

Investor René Benko bemüht sich um Staatshilfe für eines seiner Unternehmen: Die Kaufhausgruppe Galeria Kaufhof und Karstadt ist in Nöten.

Die Coronakrise stürzt auch die ganz Großen in Existenzängste. Investor und Milliardär René Benko muss sich dieser Tage um seine Kaufhausgruppe Galeria Kaufhof und Karstadt sorgen. Sie verhandelt mit dem deutschen Staat um Hilfsgelder.Das Unternehmen ist von den Geschäftsschließungen natürlich voll betroffen, die etwa 30.000 Mitarbeiter erhielten am Freitag einen Brief vom Geschäftsführer: Man stehe vor einer "existenziellen Bedrohung" und müsse deshalb schon im März 15 Prozent der Gehälter einbehalten - Kurzarbeit wurde beantragt.Doch mit Kurzarbeit allein ist es scheinbar nicht getan: Einem internen Papier zufolge gebe es derzeit "unter anderem Gespräche mit den Banken, um die umfangreichen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme staatlicher Hilfsgelder zu schaffen."Laut dem "Kurier" ist der milliardenschwere Mutterkonzern Signa Holding (Gewinn 2018 1 Mrd. Euro, Ende 2019 rund 1,2 Mrd. Euro Liquiditätsreserven) im Besitz des auch privat milliardenschweren René Benko (4,1 Mrd. Euro) zwar bereit mit Geld auszuhelfen, aber das reicht scheinbar nicht aus.Denn die sonst 80 Millionen Euro Umsatz pro Woche sind der Kaufhausgruppe einfach weggebrochen - "wesentliche Kosten" laufen auch in der Krise weiter. Berichten des "Manager Magazins" zufolge braucht die Galeria Kaufhof Karstadt-Gruppe einen "dreistelligen Millionenbetrag", um durch die Krise zu kommen.