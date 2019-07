Keanu Reeves tauscht Bart gegen Zeitmaschine

Die Dreharbeiten zum neuen Abenteuer von Bill und Ted sind in vollem Gange.

Auf den neuen Setbildern von "Bill & Ted Face the Music" (ab August 2020 im Kino) schuftet Keanu Reeves zwar als Roadie, ist aber nur eine Zeitreise vom Leben als gefeierter Rockstar entfernt.Erinnern wir uns an "Bill & Teds verrückte Reise durch die Zeit" aus dem Jahr 1989: Der Traum von der großen Musikkarriere drohte für Bill (Alex Winter) und Ted (Keanu Reeves) an einem verpatzten Geschichtsreferat zu scheitern. Weil die Songs der beiden einmal den Weltfrieden sichern sollten, erhielten sie unerwartete Lernhilfe aus der Zukunft...Dass 30 Jahre später (noch) nichts aus der Musikerkarriere wurde, liegt keineswegs an mangelndem Einsatz. Derzeit entsteht Teil drei der Kultkomödie, für den sich Keanu sogar seinen "John Wick"-Bart abrasierte.(lfd)