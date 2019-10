Kein Personal: Wirtshäuser in Neulengbach schließen

Weil sich kein Personal findet, muss das Neulengbacher Traditionsgasthaus "Schmankerl" schließen. Zuvor erwischte es auch schon den Gasthof Schmölz.

Weil sich seit Monaten niemand für die Küche findet und jetzt auch noch gesundheitliche Ausfälle dazukamen, muss das Gasthaus "Schmankerl" in Neulengbach (Bez. St. Pölten-Land) schließen. Das Paradoxe an der Sache: Der Betrieb läuft hervorragend. Das "Schmankerl" wird gut besucht, hat viele Stammgäste. Rein wirtschaftlich würde es überhaupt keinen Grund geben, das beliebte Wirtshaus zu schließen.Doch weil das verbliebene Personal seit Monaten an seine Grenzen stößt und sich trotz vieler Aufrufe niemand mit geeigneter Qualifikation für die Küche findet, ist mit Ende Oktober Schluss. Nach über 30 Jahren wird in der Wiener Straße dann kein Backhendl-, Chefsalat, Schnitzel und auch keine Pizza mehr serviert.Zuvor musste bereits der nicht minder traditionsreiche Gasthof Schmölz in der Neulengbacher Katastralgemeinde St. Christophen den Wirtshausbetrieb einstellen, auch hier war Personalmangel ein Grund. Geöffnet wird nur noch für spezielle Anlässe und Veranstaltungen. Kulinarisch wird in Neulengbach damit künftig wohl noch stärker auf Fast Food gesetzt werden müssen, erst vor wenigen Wochen hat bekanntlich McDonald's eine Filiale in der Wienerwaldstadt eröffnet.