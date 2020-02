27.02.2020 6:37 Keine neuen bestätigten Fälle in Österreich

In Österreich gab es bisher 321 Testungen, 23 Personen stehen derzeit unter Quarantäne. Jene Österreicher, die auf Teneriffa in einem Corona-Hotel festsitzen, sind weiterhin gefangen. Das Hotel bleibt 14 Tage in Isolation.