Echter Keinohrhase entzückt in Oberbayern

Seit kurzem gibt es nahe Rosenheim eine kleine hoppelnde Sensation: Hasi Keinohr. Auf einem Bauernhof wurde das Kaninchen ohne Ohren geboren.

Keinohrhasen sind keine Erfindung von Til Schweiger , zumindest nicht mehr. Denn seit rund vier Wochen hoppelt der lebende Beweis in Söchtenau (Bayern) herum – und lässt alle Herzen schmelzen.Geboren wurde "Hasi Keinohr" auf einem Bauernhof, doch die beiden Söhne der Nachbarsfamilie Seebald hatten den plüschigen Kameraden schnell ins Herz geschlossen, wie das "Oberbayerische Volksblatt" berichtet. Sie nahmen nicht nur den seltenen Keinohrhasen, sondern auch dessen Bruder und Mutter bei sich auf.Warum der aufgeweckte Hüpfer ohne Löffel zur Welt kam, darüber kann nur spekuliert werden. "Im Stall, wo Hasi herkommt, saß auch ein Meerschweinchen. Da hatte ich schon einen Verdacht", scherzt seine neue Besitzerin Kerstin Seebald.Hasen oder Kaninchen ohne Ohren kommen nur ganz selten vor. Kurz nach der Atomkatastrophe in Fukushima 2011 tauchte im Netz ein Video auf, das ein weißes Kaninchen ohne Ohren zeigt. In dem Clip wird eine Verbindung zwischen der Missbildung und der radioaktiven Strahlung suggeriert.Ein Jahr später erblickte ein weiterer Keinohrhase in einem Tierpark in Sachsen das Licht der Welt. Er war sogleich ein Star, Til Schweiger sollte sogar die Patenschaft für das Tier übernehmen. Allerdings war ihm kein langes Leben beschert. Als ein Kameramann den flauschigen Winzling filmen wollte, trat er auf ihn drauf. Das Tier war sofort tot.Auch "Hasi Keinohr" wird bereits zum Besuchermagnet und zieht Dutzende Menschen nach Söchtenau. Mann muss aber nicht extra nach Bayern reisen, um das Kaninchen zu sehen. Seine herzigen Bilder sorgen auch auf Facebook für Entzückung.(red)