Kerschbaumer äußert sich zu den Rapid-Gerüchten

Konstantin Kerschbaumer befindet sich bei Ingolstadt auf dem Abstellgleis. Die Austria und Rapid sollen am 27-jährigen Mittelfeldmann interessiert sein. Nun meldet sich der ÖFB-Legionär zu Wort.

Rapid und die Austria sind nicht nach Wunsch in die Saison gestartet – entsprechend wachsam beobachten die Wiener Vereine den Transfermarkt.



Ein Spieler, der beiden Klubs bekannt ist, ist Konstantin Kerschbaumer, der mit Ingolstadt in die 3. deutsche Liga abstieg – und daher einen Tapetenwechsel herbeisehnt.



Auf "laola1.at" nimmt der zentrale Mittelfeldmann zu den Gerüchten aus der Heimat Stellung. "Davon habe ich auch gehört, weiß aber nicht woher das kommt, weil ich mich nie explizit zu Klubs äußere", wird Kerschbaumer zitiert.



"Das Transferfenster ist noch eine Woche geöffnet und ich muss zugeben, dass ich schon sehr froh bin, wenn jetzt dann endlich klar ist, in welche Richtung es gehen wird. Das war kein schöner Sommer für mich."



Kerschbaumer verbrachte einen Teil seiner Jugend im Rapid-Nachwuchs. Via St. Pölten und der Admira ging es 2015 nach England zu Brentford, das ihn später an Bielefeld verlieh. Im Vorjahr nahm ihn Ingolstadt unter Vertrag. In der aktuellen Saison wartet der ÖFB-Kicker noch auf seine ersten Einsatzminuten. (red)