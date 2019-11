Kind (4) spricht plötzlich türkisch, FP-Frau empört

Regina Danov (FP) zeigt sich "von Entwicklungen in Neunkirchen besorgt": Eine Mutter habe ihr erzählt, dass der kleine Sohn neuerdings auf Türkisch zählt.

"Mein 4-Jähriger hat schon so schön gesprochen. Nun stottert er auf einmal und zählt in türkisch", soll eine Mutter Regina Danov, FP-Stadtparteiobfrau in Neunkirchen, berichtet haben. Auch "türkische Lieder habe sich die Mutter zuhause schon anhören müssen", so Danov.Der 4-Jährige besuche einen öffentlichen Kindergarten in Neunkirchen, die Mutter würde ihn gerne in den Katholischen Kindergarten geben, doch der wäre privat zu zahlen und das könne sie sich nicht leisten, so die Frau gegenüber Danov.Für Regina Danov nur ein Beispiel von vielen – die FP-Frau kritisiert die Entwicklungen in Neunkirchen und sagt: "Die sogenannte Parallelgesellschaft blüht und wächst und gedeiht."Darüber zu reden würde sich aber niemand trauen, "aus Angst vor Stigmatisierung, ein Stigma, mit dem man sich lieber nicht brandmarken will hier in Neunkirchen".