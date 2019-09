Showdown am Burgtor: Polizei entfernt Banner

Auf der ganzen Welt streiken heute unzählige Menschen für den Klimaschutz. Auch in Wien sind tausende auf der Straßen unterwegs.

Die Proteste für den Klimaschutz sind am Freitag über den ganzen Globus verteilt. In Wien sind ebenfalls etwa 80.000 Aktivisten der "Friday for Future"-Bewegung unterwegs und demonstrieren für eine bessere Zukunft. Am Freitag kam es deshalb auch zu unzähligen Staubildungen in der City.Beim Heldenplatz kletterten am Nachmittag ein Mann und eine Frau während der Demo auf das Äußere Burgtor. Unter ihnen spannten sie auch ein großes Transparent: "Capitalism kills our Future. Klima und Menschen vor Konzerne!"Doch das Banner der Aktivisten hing nicht wirklich lange, denn kurze Zeit später waren bereits Polizisten auf dem Burgtor und entfernten das Transparent.