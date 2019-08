Vor 1 ' Klima-Demo: Ist Video manipuliert?

Ein Video von der Festnahme eines Demonstranten bei der Klima-Demo im Mai zeigt sieben Hiebe des Polizisten, dieser spricht von "nur" drei Schlägen. Das Innenministerium vermutet Manipulation.

Die Szene der Auflösung des unangemeldeten Sitzstreiks vor der Urania (City) im Zuge der Klima-Demo vom 31. Mai ist bekannt: Ein bereits am Boden fixierter Demonstrant wird mit Fausthieben eines Polizisten regelrecht eingedeckt. Am Video eines Passanten sieht man, wie der Polizist gleich sieben Mal zuschlägt, zwei weitere Beamte halten den Mann fest.



Doch es gibt Zweifel an der Echtheit. In einer Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der Liste Jetzt an das Innenministerium berichtet der Beamte nur von "zwei bis drei Schlägen". Dass am Video viel mehr Hiebe zu sehen sind, sei laut Innenministerium wohl "auf die nachfolgende Bearbeitung (Wiederholung von Sequenzen) zurückzuführen". Die Vermutung: Das Video sei zu Ungunsten der Polizei manipuliert worden. (red)