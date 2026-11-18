i Öffi-Fahren wird 2027 vielerorts teurer. Besonders in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland steigen die Preise für Jahreskarten. APA-Images / APA / ROLAND SCHLAGER Neue Preise fix Klimaticket wird 2027 teurer – diese Länder trifft es Öffi-Fahren wird 2027 vielerorts teurer. Besonders in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland steigen die Preise für Jahreskarten. Von Newsdesk Heute 18.11.2026, 20:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Öffi-Fahren wird 2027 in mehreren Bundesländern erneut teurer. Vor allem in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland müssen Fahrgäste für ihre Jahreskarten mehr bezahlen. Salzburg verzichtet hingegen auf eine Preiserhöhung.

In Wien steigt der Preis für die reguläre Jahreskarte bei Einmalzahlung von derzeit 467 auf 483,10 Euro. Jahrelang hatte das Ticket noch 365 Euro gekostet. Künftig wollen die Wiener Linien den Tarif jährlich an die Inflation anpassen, wie die "Krone" berichtet.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Jahreskarten werden teurer

Auch in Niederösterreich und dem Burgenland steigen die Kosten. Das VOR KlimaTicket Region verteuert sich mit Jahresbeginn von 552 auf 570 Euro. In Oberösterreich beträgt der Aufschlag rund zwei Prozent. Das KlimaTicket OÖ Gesamt kostet künftig 717 statt 703 Euro. Die günstigste Variante steigt von 467 auf 476 Euro.

Eine Ausnahme ist Salzburg. Dort bleibt der reguläre Preis bei 399 Euro. Für unter 26-Jährige, Senioren und Menschen mit Behinderung werden weiterhin 299 Euro fällig.

Weitere Erhöhungen noch unklar

In der Steiermark wurde das Klimaticket bereits im Juli von 514 auf 532 Euro erhöht. Ob 2027 erneut an der Preisschraube gedreht wird, soll im März entschieden werden. In Graz sinkt zudem der städtische Zuschuss von 100 auf 60 Euro.

Die Bilder des Tages i ?

Kärnten hob den Tarif ebenfalls im Juli auf 449 Euro an. In Tirol kostet die Jahreskarte seit April 625,60 Euro. Eine mögliche weitere Anpassung soll im Jänner feststehen.

Kritik an Tarifreform

Vorarlberg erhöhte den regulären Preis im Juni auf 448 Euro. Mit einem Sofortrabatt kostet das Ticket 396 Euro. Für Unmut sorgt dort allerdings vor allem die neue Tarifstruktur. Fahrgäste beklagen höhere Kosten und Probleme bei der Nutzung. SPÖ und Grüne fordern eine Rücknahme der Reform, das Land und der Verkehrsverbund haben eine Evaluierung zugesagt.