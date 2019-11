Kogler sieht "große inhaltliche Entfernungen"

Die Koalitionsverhandlungen werden nicht leicht. Dieser Meinung ist wohl auch Werner Kogler, der in den verhandelnden Untergruppen "große inhaltliche Entfernungen" sieht.

Werner Kogler hat mit der APA über die laufenden Koalitionsverhandlungen gesprochen: "Das ist nicht vergleichbar mit Türkis-Blau", sagte er. Man werde Zeit brauchen, um zusammenzufinden.Seit Anfang der Woche verhandeln über 100 Menschen in Untergruppen zu mehrere Fachthemen. Wann und ob überhaupt Zwischenergebnisse bekanntgegeben werden, kann Kogler noch nicht sagen.Bei den meisten besprochenen Fragen gebe es noch "große inhaltliche Entfernungen", so Kogler am Montag. ÖVP und FPÖ seien 2017 quasi mit gleichen Programmen in die Wahl gezogen.Wann sich die Steuerungsgruppe mit Sebastian Kurz (ÖVP), Werner Kogler (Grüne) und weiteren vier Personen das nächste Mal trifft, ist noch nicht vereinbart. Hängt davon ab, wie schnell die Untergruppen vorankommen.Insgesamt verhandeln 33 Fachgruppen, die jeweils sechs Hauptgruppen zugeordnet sind. Sie sind eigenverantwortlich und erstatten der Steuerungsgruppe regelmäßig Bericht.