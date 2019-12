Kondom-Hersteller zieht Hassposter eins über

Seit der Prügel-Attacke von Augsburg, bei der ein Feuerwehrmann ums Leben kam, überschwemmen unzählige Hasspostings das Netz. Kondom-Hersteller "Durex" weist die User zurecht.

In einem "RTL"-Interview erhebt ein Freund des mutmaßlichen Haupttäters Halid S. schwere Vorwürfe und beklagt sich über die Reaktionen nach der tödlichen Prügel-Attacke in Augsburg. "Er wurde im Internet ziemlich als Psycho dargestellt. Das finde ich etwas respektlos. Er wollte das glaube ich nicht. Das war ein Unfall", sagt der Mann, der lieber anonym bleiben möchte, in dem Gespräch.Seit der tödlichen Prügel-Attacke am Freitag am Augsburger Königsplatz wurden in den sozialen Medien wie Facebook oder Twitter unzählige Hasspostings veröffentlicht. Darin lassen die Hassposter ihrer Wut über die Tatverdächtigen freien Lauf und überschreiten dabei auch immer wieder die Grenze.Unter einem Twitter-Posting der "Tagesschau", das sich auf die tödliche Attacke in Augsburg bezieht, schreibt etwa ein User: "Migration tötet". Von 26 Personen wurde dieser Tweet sogar "geliked".Nicht so von "Durex"! Dem Social-Media-Verantwortlichen des Kondomherstellers platzte bei diesem "Kommentar" offenbar der Kragen und antwortete dem User mit folgender Nachricht."Sehr geehrter Herr ..., wir bedauern sehr, dass wir Ihre Eltern anscheinend nicht zu unseren Kunden zählen durften. Mit freundlichen Grüßen".Quelle: TwitterIn den Sozialen Netzwerken erhält der Tweet von "Durex" gerade viel Zuspruch. "Beste Antwort" oder "Göttlich" ist etwa unter den Kommentaren zu lesen. Die Antwort auf das Hassposting schlägt derzeit hohe Wellen und wurde bereits über 1.378 Mal (Stand 10. Dezember 10.30 Uhr) "geliked".Der Hassposter hat sich nach dem "Durex"-Tweet übrigens nicht mehr zu Wort gemeldet.