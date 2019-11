23.11.2019 8:24 Konzert von Bonez MC und RAF Camora abgesagt

RAF Camora & Bonez MC bei Lollapalooza 2018 in Berlin. Bild: picturedesk.com

Wegen fehlender Brandschutzmaßnahmen dürfen die Rapper am Samstag nicht in der St. Jakobshalle in Basel auftreten.