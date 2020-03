2x2 Konzertkarten für Johnossi zu gewinnen

"Heute" verlost 2 x 2 Karten für das Konzert des schwedischen Duos Johnossi am Samstag, 21. März 2020, im Wiener Flex.

Samstag, 21. März 2020, ab 20 UhrFlex, Donaukanal/Augartenbrücke, 1010 Wien"Longer The Wait, Harder The Fall" heißt der kürzlich veröffentliche Vorbote des neuen und bereits sechsten Albums des Grammy-prämierten schwedischen Duos Johnossi, das Anfang 2020 erscheinen soll. Zurück kommen sie mit ihrem typischen, rohen Signature-Sound und 23 Live-Terminen in Skandinavien und dem Rest Europas.Wie eine Katze, die ihrem eigenen Schwanz hinterherjagt, scheinen Johnossi mit dem neuesten Werk einen Kreis geschlossen und wieder zu sich selbst gefunden zu haben.Während des Entstehungsprozesses des neuen Albums haben John und Ossi oft an ihre Anfänge zurückgedacht, als sie ihr "Handwerk" erlernt und ihren Sound gefunden hatten. So gelang ihnen ein Schritt vorwärts durch den Blick zurück. Denn damals wie heute lebt ihre Musik vom Zusammenspiel bzw. Kampf von Gitarre und Schlagzeug (und gelegentlich Keyboards). Dass das nicht unbedingt "retro" klingen muss, stellen sie bald auch live unter Beweis!