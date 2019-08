1,2-Meter-Schlange kroch plötzlich aus Küchenwand

Eine Schweizer Familie hält zwei Schlangen in einem Terrarium. Ein davon haute kürzlich auf ungewöhnlichem Weg ab. Doch es gab ein Happy End.

Verzweifelt suchte eine Familie* aus Baar im Schweizer Kanton Zug kürzlich auf Facebook nach ihrer Kornnatter namens Findel. "Mein Sohn wollte sie aus dem Terrarium nehmen und vergaß, dieses wieder zu schließen. Wir gingen dann einkaufen, und als wir zurückkamen", war Findel weg, sagt die Mutter der Familie.Sie vermute, dass Findel durch eine nicht mehr blombierte TV-Buchse geschlüpft war. Jedenfalls habe sie am nächsten Morgen in der Küche entdeckt, dass dort zehn Zentimeter der Schlange aus einem Buchsenloch in der Wand ragten. "Ich konnte sie dann zum Glück rauslocken. Ich glaube, sie hat sich auch gefreut."Auf Facebook hat die Mutter den Suchaufruf inzwischen entfernt. "Wir erhielten einige Tipps, wo man die Schlange suchen müsste. Etwa im Heizungsraum, weil es dort schön warm sei."Findel ist etwa 1,20 Meter lang und ganz zahm. Man könne sie problemlos in die Hand nehmen. Die ungiftige Kornnatter heißt Findel, weil sie im Thurgau aufgefunden wurde. Da die Familie bereits eine andere Schlange hatte, nahm sie sie bei sich auf. "Die Kinder lieben sie", so die Mutter.(mme/20 Minuten)