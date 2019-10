Kottingbrunn: Anwalt zieht Schizophrenie in Betracht

Samet A. soll seine Frau Tugba, Töchterchen Tuana und den kleinen Salman getötet haben. Sein neuer Verteidiger Wolfgang Blaschitz zweifelt an der Schuldfähigkeit des 31-Jährigen.

Hier erhalten Gewaltbetroffene Hilfe



Bist du oder jemand aus deinem Umfeld von Gewalt betroffen? Dann lass dich beraten und hol dir Hilfe.



- Frauenhelpline: 0800/222 555

- Rat auf Draht - Hilfe für Kinder & Jugendliche: 147

- Männerberatung Wien: 01/603 28 28



Im Fall von akuter Gewalt unbedingt die Polizei alarmieren: Tel. 133

Der Schock in Kottingbrunn (Bezirk Baden) sitzt immer noch tief: Wie berichtet , werden heute Tugba A. (29), Töchterchen Tuana (2) und der elfmonatige Salman in der Moschee in Bad Vöslau aufgebahrt, bevor sie in die Türkei zur Beerdigung überstellt werden. So wünscht es die Opferfamilie, vertreten durch Astrid Wagner.Der mutmaßliche Täter, Samet A. (31), hat indes einen neuen Strafverteidiger. Der renommierte Anwalt Wolfgang Blaschitz übernahm, nachdem Advokat Mirsad Musliu die Vollmacht zurückgelegt hatte.Nach dem Gespräch mit dem Tatverdächtigen in der Justizanstalt Wiener Neustadt (in der er nach einer Attacke auf einen Mithäftling als Hochrisiko-Insasse gilt) zweifelt Blaschitz an der Schuldfähigkeit seines Mandanten. Der 31-Jährige könnte in der jüngeren Vergangenheit eine Schizophrenie entwickelt haben.Grund für die Annahme seien kontroverse Verhaltensmuster. So habe der 31-Jährige Tugba A. erst kürzlich ein Auto gekauft, auch ein Swimming Pool sei auf ihren Wunsch angeschafft worden. Der mutmaßliche Dreifach-Mörder soll überfürsorglich gewesen sein, was mit dem Auslöschen dreier Menschenleben nicht zusammenpasse.