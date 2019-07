Kräftiges Unwetter zieht über Wien und Umgebung

In mehreren Bundesländern gibt es Gewitteralarm. Tirol, Kärnten, die Steiermark, Salzburg, Niederösterreich und Wien sind laut Experten betroffen.

Wetter-Übersicht

Österreich-, Europa- und Welt-Prognose, Berg- und Skiwetter sowie Wetter-Webcams im Blick: Österreich-, Europa- und Welt-Prognose, Berg- und Skiwetter sowie Wetter-Webcams im Blick: Alle Infos gibt es hier!

So wird das Wetter am Sonntag

Am Mittwoch schien zwar zuerst in der Osthälfte noch zeitweise die Sonne, von Westen her breiten sich aber seit dem Nachmittag kräftige Schauer und Gewitter aus. Diese können speziell im Südosten kräftig ausfallen, trocken bleibt es am ehesten im Donauraum. Gegen 16.30 Uhr gab es Unwetterwarnungen für Wien und Umgebung, weite Teile Niederösterreichs, die Steiermark, Kärnten, Tirol und Salzburg. Bei mäßigem Westwind liegen die Höchstwerte von West nach Ost zwischen 20 und 30 Grad.Der Donnerstag startet mit vielen Wolken, aber meist trocken. Tagsüber lockert es auf und es wird zeitweise sonnig, vom Tiroler Alpenhauptkamm bis nach Kärnten und in der westlichen Obersteiermark gehen im Tagesverlauf ein paar Schauer und Gewitter nieder. Der anfangs im Osten noch lebhafte Nordwestwind flaut tagsüber ab, mit 23 bis 30 Grad wird es sommerlich warm.Am Freitag regnet es im Bergland und im Süden von der Früh weg kräftig, lokal gehen auch Gewitter nieder. Ab Mittag geht der Regen in Schauer und einzelne Gewitter über, die im Laufe des Nachmittags von Westen her nachlassen. Zumindest gelegentlich zeigt sich auch die Sonne. Häufiger sonnig wird es am Bodensee und vom Flachgau bis zum Weinviertel, hier ist die Schauerneigung gering. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 28 Grad.Der Samstag gestaltet sich voraussichtlich wechselhaft. Im Norden und Osten ziehen immer wieder dichte Wolken mit ein paar Regenschauern durch, vereinzelt sind auch Gewitter dabei. Zwischendurch scheint auch hier die Sonne, freundlicher wird es von Vorarlberg und dem Tiroler Oberland bis Kärnten. Hier ist die Schauerneigung gering und die Sonne scheint zeitweise. Lebhafter Nordwestwind, maximal 19 bis 26 Grad.Am Sonntag wechseln an der Alpennordseite etwas Sonne und kompakte Wolken einander ab, vom Loferer Land bis in den Wienerwald fällt anfangs vereinzelt noch etwas Regen und tagsüber ziehen ein paar Schauer durch. Im Westen und Süden sowie im Burgenland scheint häufig die Sonne, am Nachmittag entstehen im südlichen Bergland einzelne Schauer und Gewitter. Anfangs weht im Osten noch mäßiger Nordwind, der tagsüber abflaut. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 28 Grad. (rfi)