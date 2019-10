Familienvater schließt Studium am Sterbebett ab

Nur eine Prüfung hatte gefehlt – in einer letzten Geste wurde Camden Dillard von seiner Uni trotzdem das Abschlussdiplom verliehen. Nur Stunden später starb der dreifache Vater.

Noch Anfang des Jahres schien die Welt für Camden Dillard (30) und seine Familie noch in Ordnung. Der US-Amerikaner studierte neben seiner Arbeit als Ernährungsexperte in der Schulbehörde von Rockingham County, an der Universität von North Carolina in Greensboro (UNCG).Dann schlug das Schicksal zu: Im Juli diagnostizierten Ärzte bei dem dreifachen Vater ein Pankreaskarzinom – Bauchspeicheldrüsenkrebs . Noch dazu von der schlimmsten Sorte. Camden Dillards Gesundheitszustand verschlechterte sich rapide, so dass er nicht mehr zur Abschlussprüfung seines Studiums antreten konnte. Mitte September lag der 30-Jährige bereits im Sterben.Als finale Geste wandte sich der leitende Beamte des Schulbezirks, Rodney Shotwell, mit der Bitte an die Universitätsleitung, in diesem einen Fall auf die finale Prüfung zu verzichten. "Ich wollte, dass Cam vor seinem Tod erfährt, dass er den Abschluss geschafft hat. Vor allem aber wollte ich, dass seine Kinder sehen, was ihr Vater alles leisten konnte", schildert Shotwell seine Beweggründe gegenüber dem TV-Sender FOX8.So kam es, dass ein Repräsentant der Universität Camden Dillard im Krankenhaus vor dessen versammelter Familie das Abschlussdiplom inklusive dem Titel Bachelor of Science verlieh. Noch am selben Abend verstarb der 30-Jährige.Trotz aller Trauer, scheint die gemeinsame Geste von Shotwell und UNCG ihre Wirkung nicht verfehlt zu haben. Dillards Ehefrau Christina erzählte in einem Interview mit FOX8, welch Inspiration das Durchhaltevermögen ihres Manns für die gemeinsamen Kinder sei: "Für Isiah gibt es jetzt kein anderes Thema: 'Ich will ans College, genauso wie Papa. Ich will Papa stolz machen. Ich will es genauso schaffen, wie mein Papa'".