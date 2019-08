Kühbauer sauer: "Wir haben blauäugig gespielt"

Winkt die nächste Frust-Saison? Rapid kam gegen "Underdog" St. Pölten nicht über ein 2:2 hinaus. Trainer und Spieler haderten nach dem Spiel.

"Ich bin verärgert"

Der Stolperstart ist perfekt! Nach zwei Runden steht Rapid mit nur einem Punkt da, rangiert auf Tabellenplatz neun.Dem 0:2 gegen Salzburg folgte am Sonntag ein 2:2-Unentschieden gegen St. Pölten . "Das ist viel zu wenig. Wir können nicht zufrieden sein, denn unser Ziel war ganz klar ein Sieg", meinte Max Hofmann nach der Partie.Vor allem die Art der Gegentreffer – beide fielen nach schlecht geklärten Eckbällen – wurmte den Verteidiger. "Das waren zwei richtig dumme Tore, da haben wir blöd verteidigt."Ähnlich sah es Didi Kühbauer. "Wir sind selbst schuld, haben blauäugig gespielt, müssen viel schneller rausrücken. Wenn man zwei Mal in Führung ist, muss man das rüberbringen."Der Trainer kritisierte zudem die fehlende Kompaktheit. "Das ist das A und O im Fußball, ich bin verärgert, das wird besprochen."Kühbauer ist jedoch bemüht, keine Panik aufkommen zu lassen. "Wir sollten den Teufel nicht an die Wand malen. Wir werden das Spiel analysieren. Wir waren ja die bessere Mannschaft, hätten gewinnen müssen."Hofman: "Wir dürfen jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Es ist ja noch nichts passiert."(ee)