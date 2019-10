Kühlschrank aus Steinzeit in Krems gefunden

Schon vor 33.000 Jahren haben Menschen Vorrichtungen zum Kühlen von Nahrung verwendet.

Forscher der Akademie der Wissenschaften haben im Bezirk Krems eine spektakuläre Entdeckung aus der Steinzeit gemacht: Sie legten erstmals einen Kühlschrank zur Aufbewahrung von Nahrung frei. Damals glich das nördliche Waldviertel noch mehr dem skandinavischen Norden Europas.Bei der Steinkonstruktion handelt es sich um das bisher einzige Fundstück seiner Art. Sie eignete sich gut für die Großwildjagd und Lagerung von Rentierfleisch und ähnelt jenen Modellen, die heute auch noch die Inuit verwenden. „Man muss sich das ganz anders vorstellen als heute: eher wie eine großteils grasbewachsene Kältesteppe mit am Boden dahinkriechenden Kiefern, kleineren Birken oder Weiden", sagte Grabungsleiter Thomas .Auch der Platz war strategisch gut gewählt - eine Kessellage am Hügelrücken. „Dort legten die Menschen eine Lage Steinplatten auf. Darauf schichteten sie dann das ausgebeinte Fleisch", erklärte Einwögerer. So war es möglich den Lagerplatz über Monate zu verlassen. Auf dem Gebiet des heutigen Waldviertels nahe Krems bestimmten skandinavische Verhältnisse wie Permafrostboden mit eisigen Winden und frostiger Kälte das Klima.