Kulttrainer Klopp kündigt Auszeit vom Fußball an

Jürgen Klopp Bild: Kein Anbieter/picturedesk.com/APA

Jürgen Klopp ist mit Liverpool der aktuelle Gewinner der Champions League. Jetzt kündigt der Erfolgscoach eine Auszeit an.

Er hat als Trainer die letzten Jahre im Weltfußball geprägt und für große Emotionen gesorgt. Aber auch für Titel: Meister und Pokalsieger mit Dortmund, Champions-League-Sieger mit Liverpool. Dazu ist und war Jürgen Klopp Fan-Liebling und Klub-Ikone bei jedem seiner Vereine.



Im „Kicker"-Interview kündigt der Erfolgscoach jetzt allerdings eine Pause an. Auf die Frage "Legen Sie erst einmal eine Pause ein, wenn Ihr Vertrag in Liverpool endet?" stellt Klopp klar: "Davon muss man ausgehen."



Dann erklärt der 52-jährige Deutsche seine Pläne: "Ich habe absolut Energie. Ich habe nur ein Problem: 'Ein bisschen' kann ich nicht. Ich kann nur 'Ganz oder gar nicht'. Wenn ich für mich entscheide, dass ich nicht mehr kann, dann höre ich auf für ein Jahr. Und nach diesem Jahr muss die Entscheidung definitiv fallen. Die Wahrscheinlichkeit ist jedoch sehr hoch, dass mein Energielevel dann absolut wieder da ist, wo es hingehört und ich den Job so machen kann, wie ich ihn machen will."



Klopps Vertrag in Liverpool läuft noch bis 2022. Sein großes Ziel: endlich mal wieder die Meisterschaft an die Anfield Road zu holen. Das gelang Liverpool zuletzt im Jahr 1990.



Dann hätte sich "Kloppo" eine Auszeit verdient. (mh)