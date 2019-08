So heißen Bud Spencer und Terence Hill wirklich

Das unschlagbare Duo wurde mit seinen Abenteuer- und Western-Komödien weltweit bekannt. Doch die Namen Bud Spencer und Terence Hill sind nur Künstlernamen.

Klar, sie sind in vielen Spaghetti-Western zu sehen. Doch wusstest du, dass Bud Spencer und Terence Hill tatsächlich auch selbst Italiener sind?Jetzt klingen ihre Namen aber wirklich nicht so, als kämen sie von der Apenninen-Halbinsel. Das hat einen Grund. Für ihren ersten gemeinsamen Film "Gott vergibt… Django nie!" im Jahr 1967 mussten sich die beiden Schauspieler Künstlernamen zulegen.Dabei ging es allerdings recht unromantisch zu. "Die Wahrheit ist, dass ich eine Liste mit 20 Namen bekam und mich innerhalb von 24 Stunden für einen davon entscheiden musste", schilderte Terence Hill später in einer Fragestunde mit seinen Fans . Mit bürgerlichem Namen heißt der blauäugige Blonde eigentlich Mario Girotti.Sein langjähriger Kollege Bud Spencer hörte dafür privat auf den Namen Carlo Pedersoli. Ein Blick in dessen Biografie überrascht selbst eingefleischte Fans. Das " Nilpferd " fühlte sich auch in seiner Jugend im Wasser pudelwohl, war sogar Spitzensportler. Pedersoli unterbot als erster italienischer Schwimmer die 1-Minute-Marke im 100 Meter Freistil und trat 1952 und 1956 für sein Land bei den Olympischen Spielen an.Leider verstarb der schlagkräftige Bud Spencer bereits vor knapp drei Jahren, am 27. Juni 2016, in Rom. Ein Ereignis, das seinen Partner Terence Hill schwer getroffen hatte. Dieser ist mittlerweile selbst schon 80 Jahre alt, denkt aber nicht ans Aufhören und steht immer noch vor der Kamera. Zuletzt im vergangenen Jahr für den Film "Mein Name ist Somebody" – dieser hat allerdings trotz der Anspielung im Titel wenig mit den Klamauk-Western früherer Tage gemein.(rcp)