Flugsitz ohne Rücklehne sorgt für Shitstorm

Diese Flugreise wird einer Passagierin wohl ewig in Erinnerung bleiben. Denn, dass ein Sitzplatz keine Rückenlehne aufweist, kommt eher selten vor.

Was man über die Hintergründe weiß

Die Reaktionen

Auf Twitter geht derzeit ein Foto viral, das einen Flugplatz ohne Rückenlehne zeigt. Geht man von der Authentizität des Fotos aus, bleibt einem der Mund offen stehen. Der Autor des Tweets kann sich über eine rege Verbreitung freuen. Der Tweet verzeichnet mehr als 7.300 Retweets innerhalb weniger Stunden.Twitter User Matthew Harris postete das Foto am Dienstagvormittag um 9:17 Uhr. Ihm wurde das Foto offenbar von einem Bekannten gesendet. Die Frau, die zu sehen ist, dürfte in weiterer Folge einen anderen Sitzplatz erhalten haben.Der Flug ging von der ging von der englischen Stadt Luton ins schweizerische Genf und wurde von der Fluglinie "Easy Jet" angeboten.Diese reagierte auch prompt via Twitter. Der Betreiber des Social Media Accounts der Fluglinie ersucht Harris höflich ("darf ich Sie darum ersuchen das Foto zu löschen") darum das Foto von Twitter zu entfernen, was dieser bestimmt ablehnt.Ein Journalist fragt nach dem Kontext. Es stellt sich heraus, dass er für "SkyNews" arbeitet. Der Reporter erklärt in einem Tweet, dass Easy Jet auf seine Anfrage hin geantwortet habe, dass der Sitzplatz während des Fluges unbesetzt war und das Foto "gestellt" wurde.Ähnliches vermutet auch ein weiterer User. Er ist der Ansicht, dass der Sitz ohne Rückenlehne nicht verkauft wurde und das Foto daher gestellt sein muss.Dem widerspricht wiederum ein anderer User. Er behauptet, dass er bei einem Flug am vergangenen Freitag, von Luton nach Berlin, ebenfalls an einem Sitzplatz ohne Rückenlehne hätte Platz nehmen sollen.Wie sich die Geschichte auch tatsächlich dargestellt haben mag. Ein Hingucker ist das Foto allemal. (mr)