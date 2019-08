Lamar Odom sagt Adieu zu Süßigkeiten... und Pornos

Der sexsüchtige Profibasketballer stellt sein Leben radikal um.

Lamar Odom behauptet, mit über 2.000 Frauen geschlafen zu haben und geht offen mit seiner Sexsucht um, die er in seinen Memoiren "Darkness to Light" zum Thema machte. Die Ehe des Profibasketballers mit Khloé Kardashian (2009 bis 2015) scheiterte aber auch an Lamars Drogenkonsum.Nun ist der 39-Jährige dabei, sein Leben von Grund auf umzustellen. Laut "TMZ" verzichtet Lamar nun etwa auf Sexfilme – seit einem Monat ist er bereits Porno-abstinent. Seiner Beziehung mit Sabrina Parr tut das mit Sicherheit gut.Die Fitness-Expertin hilft Lamar zudem dabei, ein weiteres Laster abzulegen. Der ehemalige NBA-Profi war jahrelang als Candy-Gourmand bekannt. Jetzt will er den süßen Verführungen entsagen.Der umfassende Wandel dürfte auch berufliche Gründe haben. Vor Kurzem wurde Lamar aus der Basketball-Liga BIG3 gefeuert, weil er nicht mehr in Form war. Ein Comeback scheint bei seinem jetzigen Einsatz nicht ausgeschlossen.(lfd)