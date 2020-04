Land NÖ unterstützt Film- und Fernsehproduktionen

Die Film- und Fernsehbranche ist von der Coronakrise schwer getroffen. Das Land NÖ setzt die Förderungen fort.

Schwere Zeiten für Donau-Komissare: Die Film- und Fernsehproduktion in Österreich ist bis auf den Nachrichtenbereich stillgelegt. Die viele Sparten umfassende Filmbranche leidet sehr unter der aktuellen Situation. Die für einen Dreh vorausgesetzte genaue Planung und Koordination von Drehorten, Schauspielern und den großen Crews ist momentan besonders schwer.Damit die vielen Dreharbeiten bald wieder losgehen können, hat das Land NÖ seine Förderungen weiterhin aufrechterhalten."Der niederösterreichische Donauraum wird in der österreichweit und international beliebten Serie SOKO Donau zum Schauplatz spannender Geschichten und damit in seiner Wahrnehmung weit über die Landesgrenzen hinausgetragen: mit positiven Auswirkungen auf den Tourismus. Die Produktion in Niederösterreich trägt als wirtschaftlicher Faktor Früchte", so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (VP).Die erfolgreiche Serie kann inzwischen auf über 200 Folgen in den letzten 14 Jahren mit Verkäufen der Serie in 25 Länder zurückblicken. Um die Serie auch weiterhin zu ermöglichen, fördert das Land NÖ hier mit 90.000 Euro.Es werden aber auch viele Kinofilme im Bundesland gedreht - die Schlösser und Stifte des Landes boten schon vielen spannenden Geschichten die passende Kulisse. Auch hierbei ist das Land NÖ ein wichtiger Geldgeber. Beispielsweise wird auch der Kinofilm "Serviam - Ich will dienen", von Ruth Mader und Martin Leidenfrost, der sich der Geschichte eines katholischen Mädcheninternats widmet, zu einem Teil im Stift Zwettl gedreht werden. Die Förderung dafür beträgt 150.000 Euro. Geplant ist der Kinostart 2021.Viele Mitarbeiter hoffen auf baldiges Wiederaufnehmen der Drehsaison, die im Sommer immer den Höhepunkt hat. Nicht wenige kämpfen momentan hart darum, um über die Runden zu kommen, da viele der Förderprogramme der Regierung nicht bei Mitarbeitern der Filmbranche greifen, da diese zum Großteil nur Projekt-abhängig angestellt werden und andererseits auch nicht unbedingt in die Kunst-Förderungen hineinpassen.