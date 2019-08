Vor 36 ' Eltern und Kind bei Unfall tödlich verunglückt

Bei dem Unfall kamen vier Menschen ums Leben. Bild: Kein Anbieter/Christophorus 11

Bei einem tragischen Verkehrsunfall auf der Kärntner Straße kamen am Montag vier Menschen ums Leben. Darunter auch ein Kind.

Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Verkehrsunfall auf der Kärntner Straße (B317) zwischen Landbrücken und Mölbling.



Aus bisher ungeklärter Ursache stießen zwei Fahrzeuge, beide mit Kärntner Kennzeichen, zusammen. Es gibt vier Todesopfer, darunter ein Kind.



Laut ORF Kärnten starben in einem Cabrio eine Mutter, ein Vater und eines von zwei mitgefahrenen Kindern. Das zweite Kind wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Klagenfurt geflogen.



Auch für den Lenker des zweiten beteiligten Fahrzeugs kam jede Hilfe zu spät. Der Kombi-Fahrer verstarb noch am Unfallort, heißt es in dem Bericht.



Die genaue Unfallursache ist vorerst noch völlig unklar und derzeit Gegenstand der Ermittlungen.



(wil)