Leader Klagenfurt patzt, Ried schließt zu Spitze auf

Spannung in der 2. Liga. Tabellenführer Austria Klagenfurt ließ in der 13. Runde gegen Amstetten mit einem 1:1-Remis zwei Punkte liegen. Das nützte Aufstiegs-Aspirant Ried, feierte einen 3:1-Erfolg über Horn.

Klagenfurt behält die Weiße Weste in der zweiten Liga, ist auch nach der 13. Runde ungeschlagen. Beim 1:1-Remis gegen Amstetten rettete erst ein später Zubak-Treffer (90.) die Kärntner. Peham hatte die Niederösterreicher in der 62. Minute vom Elfmeterpunkt in Führung gebracht.In Ried sorgte Wießmeier bereits im ersten Durchgang für klare Verhältnisse, schnürte einen Doppelpack (5., 36.). Nach dem Ehrentreffer der Horner aus einem Kara-Elfmeter (50.) legte Grüll den dritten Innviertler Treffer nach (52.) – 3:1.Ried feierte den sechsten Liga-Sieg in Folge, liegt nun punktegleich mit den Klagenfurtern an der Tabellenspitze. Nur die Tordifferenz trennt die beiden Mannschaften.Mit einem 5:1-Erfolg über Blau Weiß Linz schoss sich Lafnitz auf den dritten Tabellenplatz vor. Kager (12.), Tomka (19.), Lichtenberger (24.), Varga (41.) und Pisacic (94.) trafen für die Steirer, Jelisic hatte den Linzer Ehrentreffer in der 76. Minute erzielt.Die Juniors OÖ feierten einen 4:0-Erfolg gegen Liefering. Müller (19., 78.), Reiter (46.) und Benko (53.) trafen für die Oberösterreicher, die sich auf Platz acht vorschoben.Beim 2:1-Erfolg der Kapfenberger gegen den FAC drehte Hernaus mit einem Doppelpack (77., 71.) die frühe Floridsdorfer Führung aus einem Horvat-Eigentor (16.).Vorwärts Steyr rettete durch einen Vilmaz-Treffer in der 93. Minute ein 2:2-Remis gegen den GAK. Nutz hatte die Grazer gleich zwei Mal in Führung gebracht (14., 62.), Roman in der 18. Minute das zwischenzeitliche 1:1-Remis erzielt.