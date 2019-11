Lederhosen-Träger stößt Mann auf U-Bahn-Gleis

Ein Streit in der Münchner U-Bahn-Station Schneidplatz eskalierte völlig: Ein Mann in Tracht attackierte einen 39-Jährigen und stieß ihn auf das Gleisbett.

Die Münchner Polizei fahndet aktuell nach einem Unbekannten, der am 3. Oktober 2019 gegen 0.07 Uhr am U-Bahnhof Scheidplatz mit einem 39-jährigen Münchner in Streit geraten war.Dabei schlug der Gesuchte seinem Kontrahenten mit einem mitgeführten Regenschirm gegen den Kopf. Im Rahmen des folgenden Gerangels stieß er den 39-Jährigen dann auch noch ins Gleisbett.Zum Glück fuhr gerade kein Zug ein. Der Münchner wurde am Kopf verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.Der unbekannte Täter fuhr wenige Minuten nach der Tat mit der Linie U3 in Richtung Innenstadt davon. Die Tat wurde von Kameras des U-Bahnhofs Scheidplatz aufgenommen: