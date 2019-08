Vor 2 ' Leipzig lehnt 60 Millionen Euro für Ex-Salzburger ab

Dayot Upamecano Bild: Kein Anbieter/imago sportfotodienst

Mit Dayot Upamecano steht der nächste Ex-Salzburger vor einem Millionen-Transfer. Doch RB Leipzig sagt "Nein".

Dayot Upamecano hat sich mit starken Leistungen in die Notizbücher einiger europäischer Schwergewichte gespielt. Nun will Arsenal London zuschlagen.



Die "Gunners" sind fieberhaft auf der Suche nach einem Innenverteidiger, wollen dafür tief ins Geldbörserl greifen. 60 Millionen Euro hat der Premier-League-Klub bereits für den 20-jährigen Franzosen geboten. RB Leipzig hat abgelehnt, berichtet die Bild.



Die Zeit drängt jedenfalls. Das Transferfenster der Premier League schließt am 8. August um 18 Uhr. Danach sind keine Zugänge mehr möglich.



Leipzigs neuer Coach, Julian Nagelsmann, setzt bei den Bullen auf ein 3-5-2-System, ein Upamecano-Verkauf steht deshalb nicht zur Debatte.



Der Franzose wechselte 2017 von Salzburg in die deutsche Bullen-Filiale, steht noch bis 2021 bei den Leipzigern unter Vertrag. Seine Ausstiegsklausel soll 100 Millionen Euro betragen. Ab der nächsten Saison dann noch 80 Millionen Euro. (wem)