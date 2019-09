Lenker lüftet während der Fahrt seinen Fuß aus

Immer wieder sieht man Autofahrer, die ihre Füße aus dem Fahrzeug strecken, an der Tür oder dem Seitenspiegel ablegen und entspannen.

Beim Autofahren entspannt sein ist für einige oberste Priorität. So auch für diesen Lenker auf der S5 bei Krems. Als er am Wochenende in Richtung Wien unterwegs war, machte er es sich auf der rechten Fahrspur gemütlich. Dabei streckte er seinen Fuß aus dem Fenster und lüftete ordentlich durch.(zdz)