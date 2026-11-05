i Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn startet heute. Sabine Hertel Weihnachtszeit ist da Lichter an! Diese Christkindlmärkte starten jetzt Start in die Weihnachtssaison: Ab heute haben der Christkindlmarkt beim Schloss Schönbrunn und der Adventmarkt am Stephansplatz in der City geöffnet. Von Wien Heute 05.11.2026, 16:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ab Freitag (6.11.) verwandelt sich der Ehrenhof vor Schloss Schönbrunn wieder in ein stimmungsvolles Weihnachtsdorf. Über 90 Stände, regionale Köstlichkeiten, traditionelles Kunsthandwerk und ein erweitertes Familienangebot laden bis 6. Jänner 2027 zum Genießen und Entdecken ein.

Rund 30 Kunsthandwerksstände präsentieren liebevoll gefertigte Produkte, mindestens 80 Prozent davon stammen aus eigener Herstellung. Kulinarisch stehen regionale Köstlichkeiten und wöchentlich abwechselnde Specials im Mittelpunkt. Auch für Kinder ist gesorgt: Eigene Menüs rund um den beliebten Schlossgeist Poldi machen den Markt zum Familienerlebnis.

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Kaiserliche Weihnachtsstimmung

Gemütliche Holzhütten sorgen für echtes Weihnachtsdorf-Flair und laden zum Flanieren und Verweilen ein. "Der Weihnachtsmarkt ist ein fester Bestandteil der Wintersaison in Schönbrunn", so Klaus Panholzer, CEO der Schönbrunn Group.

Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn 2026 6. November bis 23. Dezember 2026: täglich 10 bis 21 Uhr 24. Dezember 2026: 10 bis 16 Uhr 25. Dezember 2026 bis 6. Jänner 2027: täglich 10 bis 19 Uhr Web: weihnachtsmarkt-schoenbrunn.at

Auch sportlich wird einiges geboten: Der Eislaufplatz ist täglich zu den Marktöffnungszeiten geöffnet. Die Kunstfläche bietet Gleitspaß für Groß und Klein. Helme, Eislaufhilfen und Rutschkufen stehen Kindern kostenlos zur Verfügung.

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"Sternesalon" für festliche Events

Heuer neu: Direkt neben den Eisstockbahnen befindet sich der neue "Sternensalon", der für Feiern gebucht werden kann. Eine Panorama-Terrasse bietet mit einem kunstvoll gestalteten Sternenportal einen besonderen Fotospot und einen schönen Blick auf das Marktgeschehen und die Schlossfassade.

Ein abwechslungsreiches Musikprogramm begleitet den Weihnachtsmarkt erstmals durch die gesamte Adventzeit. Mehr als 30 Konzerte von Chören, Blasmusikgruppen und kleinen Ensembles sorgen vor dem festlich geschmückten Weihnachtsbaum für weihnachtliche Klänge und stimmungsvolle Momente.

Sternensalon am Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn Sabine Hertel

Weihnachtszauber in der Wiener Innenstadt

Der Weihnachtsmarkt am Stephansplatz zählt zu den zentralen Adventmärkten Wiens. Zwischen den Marktständen finden Besucher Punsch, Weihnachtsgebäck, Kunsthandwerk und Geschenkideen.

Im Vergleich zum großen Christkindlmarkt in Schönbrunn ist der Markt überschaubarer. Durch seine Lage in der Altstadt lässt sich der Besuch gut mit einem kleinen Ausflug zum Stephansdom, zur Kärntner Straße oder zum Graben verbinden.

Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt Stephansplatz 2026 Regulär: 11:00–21:00 Uhr 24. Dezember: 11:00–16:00 Uhr 25. und 26. Dezember: 11:00–19:00 Uhr Web: weihnachtsmarkt.at

Kunsthandwerk und Kulinarik im Herzen Wiens

43 Stände, darunter zehn Gastronomiebetriebe, sorgten im Vorjahr am Weihnachtsmarkt am Stephansplatz für vorweihnachtliches Flair. Auch heuer dürfte die Anzahl der Standln in einer ähnlichen Größenordnung liegen.

Besucher erwarten heimisches Kunsthandwerk, besondere Geschenkideen und traditionelle Weihnachtsköstlichkeiten. Neben Punsch und kulinarischen Angeboten lädt der Markt auch zum Stöbern nach Geschenken und Weihnachtsdekoration ein.

Weihnachtsmarkt am Spittelberg ab 13.11.

Der Weihnachtsmarkt am Spittelberg lädt dann von 13. November bis 23. Dezember 2026 zum 34. Mal in die stimmungsvollen Gassen des 7. Wiener Bezirks. Besucher erwartet eine Mischung aus österreichischem und internationalem Kunsthandwerk, Streetfood und traditionellen Angeboten aus dem Grätzl.

Mehr als die Hälfte der Marktstände bietet handgefertigte Produkte. Besonderes Augenmerk liegt auf Nachhaltigkeit: Seit 2023 ist der Markt als Öko-Event ausgezeichnet. Fair gehandelte, regionale und biologische Waren sowie ein Pfandsystem und Mülltrennung unterstreichen das umweltbewusste Konzept.

Der Weihnachtsmarkt am Spittelberg öffnet am 13. November. Forum Spittelberg

Adventprogramm für die ganze Familie

Auch für Kinder und Familien wird einiges geboten. Auf dem Programm stehen Adventkino im Filmhaus Spittelberg, Puppentheater und gemeinsames Bio-Keksebacken. Ergänzt wird das Angebot durch das Kunstprojekt "Moon" der Künstlerin Elena Mildner mit Skulpturen, Künstlergesprächen, Mondspaziergängen und Bastelangeboten.

Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt Spittelberg 2026 Montag bis Freitag: 14:00–21:30 Uhr Samstag, Sonntag und Feiertage: 11:00–21:30 Uhr Web: spittelberg.at

Der Markt erstreckt sich über die Spittelberggasse, Gutenberggasse, Schrankgasse, Stiftgasse und Siebensterngasse. Die Anreise ist bequem mit der U2 oder U3 bis Volkstheater, der Straßenbahnlinie 49 oder dem Autobus 48A möglich.