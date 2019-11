Linzer Rathausgasse soll Fußgängerzone werden

Die Rathausgasse in Linz soll in den Sommermonaten autofrei werden. Damit die Autos dann vom Pfarrplatz wieder wegfahren können, soll die Einbahn in der Neutorgasse "umgedreht" werden. Derzeit darf man nur vom Stifter-Platz Richtung Pfarrplatz fahren. Künftig soll die Einbahn vom Pfarrplatz zum Stifterplatz führen. (Grafik: Heute.at)

Die vielbefahrene Rathausgasse in Linz soll eine Fußgängerzone werden. Das fordert Vizebürgermeister Markus Hein (FP). Auftakt für den autofreien Hauptplatz?

FPÖ-Vizebürgermeister Markus Hein will die Rathausgasse im Sommer autofrei machen.

"Zeit nutzen, um das zu testen"

Derzeit ist es jeden Abend ab ca. 16.30 Uhr dasselbe Bild: Am Hauptplatz quälen sich die Autos durch die vollgestopften Gassen. Im Schritttempo geht es voran.Besonders schlimm ist es auch in der Rathausgasse. Zwischen Leberkas-Pepi und Gasthaus Keintzel geht nichts, Stoßstange an Stoßstange stehen die Pkw im Abendverkehr.Das soll bald anders sein. Vizebürgermeister Markus Hein lässt nun mit einem neuen Vorschlag aufhorchen. Er kann sich vorstellen, dass die Rathausgasse über die Sommermonate zu einer Fußgängerzone wird.Hein: „Wegen des geringeren Verkehrs im Sommer wäre dies mit der späteren Situation, wenn alle Donaubrücken fertig sind, vergleichbar. Wir können die Zeit nun dazu nutzen, dies auch im Echtbetrieb zu testen und den Verkehr auf die Hauptverkehrsachsen zu bündeln."Damit die Autos vom Pfarrplatz problemlos abfahren können, soll dafür in der Neutorgasse (verbindet Pfarrplatz und Stifter-Platz) die Einbahn umgedreht werden.